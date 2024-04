MONTEPRANDONE – Sesto evento di Alchimie d’Arte del 2024 e primo di Poesia.

Sabato 27 aprile 2024 ore 18, alla sala audio-cinema del Giovarti Viale de Gasperi, a Centobuchi, con il patrocinio del comune di Monteprandone, la collaborazione di Avis Monteprandone, Code Service, Auser Monteprandone e Farmacia San Giacomo, l’Associazione presenterà la Poetessa: Ylenia Vesperini, e la sua prima raccolta di Poesia, dal titolo: “Komorebi” ediz.peQuod.

Ylenia Vesperini, classe1992, nasce a Rieti ma vive fin dall’infanzia a Roma, città da cui deriva la sua mentalità e gli spunti più eclettici della sua personalità.

Giurista, muove i primi passi del suo percorso professionale nei settori del marketing e della traduzione, grazie ai quali è nata la consapevolezza di quanto possa essere importante differenziare la comunicazione in base all’interlocutore e al contesto. Da sempre cultrice della lingua italiana, amante dei viaggi e appassionata di linguaggi, lingue e dialetti, che considera strumenti culturali preziosi da proteggere e veicolare per mantenere sempre il contatto con le proprie radici. Komorebi Riflessi di luce e consapevolezza è la sua prima raccolta di poesie in cui sono condensati, con lucidità ed amore per il dubbio, i primi trent’anni della sua vita.

Sinossi del libro.

Scrive lei stessa.

C’è chi scrive poesie per divertimento, chi per emulare gli autori classici, chi per cimentarsi con un genere letterario nuovo e dilettarsi in virtuosismi lessicali degni di un grande acrobata. E poi c’è chi scrive per bisogno, per un’esigenza quasi biologica, perché perfino respirare risulta meno facile senza spiegare la realtà con una poesia.

Riflessioni

Le poesie di Ylenia arrivano forti come un pugno nello stomaco, mai ipocrite, attente, dirette e colgono l’essenza del momento, mai banali e in alcune come in “Andare alla messa”, diventa il manifesto di una società bigotta, farisaica. Pessimistico in altre “Amore” dove si racconta un Amore fatto di passioni, miste a illusioni alla ricerca di qualcosa di più grande di un effimero istante, ma la promessa sfuma, e si perde anche l’amore per se stessi. Castigatrice verso una società di signorotti di filosofi che non conoscono la vita impegnati a filosofare in ambienti angusti curvi su libri e per questo ingobbiti o di maledetti falsi profeti. Ma Ylenia è capace di regalarci momenti estatici di Amore autentico come in “Risvegli” una poesia di intensa passione e di voglia di vivere.

Questo libro racconta questo.

L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti e Sonia Muci. La voce recitante sarà la stessa Sonia Muci , verranno proiettate immagini di opere d’arte degli artisti: Vincenzo Luciani, Emidio Mozzoni, Barbara Torquati.

Ingresso gratuito. Info, 3285546548.