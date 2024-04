Di Walter Del Gatto

ASCIOTI: 4,5 Un primo tempo da dimenticare dove si salva su un tiro non trattenuto ma poi una uscita scriteriata permette il pareggio all’Atletico, si riscatta con una parata nel secondo ma non basta.

SIRRI: 6 Partita sufficiente del capitano al suo rientro, fa valere il suo fisico in parecchie circostanze, purtroppo oggi con una squadra senza centrocampo non era facile per lui.

PEZZOLA: 6 Anche per lui una partita sufficiente nonostante il risultato non abbia premiato la fase difensiva, i due goal presi non sono certo colpa dei difensori centrali, buone giocate anche in fase di impostazione.

ZOBOLETTI: 5 Ancora una partita mediocre da parte del terzino, molti passaggi imprecisi frutto di lentezza di pensiero certo è che trova poco aiuto da parte dei compagni.

PIETROPAOLO: 5,5 Mette in campo tanto impegno, tanta corsa ma poca qualità dove purtroppo dalle sue parti poco si è creato, anche lui molti passaggi sbagliati.

BARBERINI: 6 Uno dei pochi a salvarsi in mezzo al deserto rossoblù, l’unico che riesce a fare due passaggi giusti provando più volte a dare ordine nelle fasi avanzate di gioco, purtroppo da solo può far poco.

ARRIGONI:5,5 Si potrebbe pensare che il suo calo condizioni la fase negativa della squadra in realtà non è facile giocare quando in campo sembra mancare organizzazione e dinamismo.

MBAYE’: 4,5 Un giocatore sempre fuori posizione, così fuori tempo in ogni situazione di gioco, dimostra tanta povertà tecnica. La sua lentezza nel contrastare gli avversari permettono di arrivare al secondo goal.

SENIGAGLIESI: 5 Inconcludente in ogni situazione, non riesce mai a superare il suo diretto avversario ne tantomeno a supportare con qualità una buona costruzione di gioco.

TOMASSINI: 6,5 Realizza il goal del vantaggio con un goal di ottima fattura, lotta su molti palloni in modo efficace ma c’è poco da fare quando la squadra non gira affatto.

MARTINIELLO: 5 Inconsistente sia tatticamente che mentalmente tanto che si fa ammonire per un fallo inutile di frustrazione, spesso lontano dal compagno di reparto non incide mai per arrivare alla realizzazione.

CHIATANTE: 6 Un voto di incoraggiamento per il ragazzo che tutto sommato fa un onesta partita nonostante entri nella confusione generale che regna sovrana.

FABBRINI: 5 Beccato dalle provocazioni dei suoi ex tifosi ascolani realizza poco e niente come d’altronde la tutta la squadra ha dimostrato nella gara odierna.

SCIMIA: 6 Entra e cerca dare ordine, ma la buona volontà non basta.

LAURO: 5 Chi lo capisce è bravo, in panchina dimostra tutto il suo disappunto sulla prestazione della sua squadra che sembra non capire cosa voglia realizzare tatticamente , forse dovrebbe rendersi conto che la povertà tecnica messa a centrocampo condiziona tutta l’organizzazione di gioco e non realizza che sulle fasce non esiste più quella capacità offensiva che nel girone di andata tanto aveva seminato.

ARBITRO: 6,5 Bravo a dirigere una partita per nulla facile, nessun errore si rileva ai danni del direttore di gioco.