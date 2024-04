Andrea Arrigoni: “Difficile parlare oggi, è un momento brutto e difficile, ci sentiamo i primi responsabili della brutta figura che abbiamo fatto in campo. Siamo delusi e arrabbiati con noi stessi, è difficile dare spiegazioni dopo una serie così negativa. Dobbiamo raccogliere i cocci e ritrovarci per concludere dignitosamente questo campionato. Siamo riusciti a trovare il gol, ma dovevamo fare qualcosa in più. Il secondo tempo lo abbiamo giocato veramente male, ho difficoltà anche nel capire il perchè, il motivo non è solo fisico o mentale, ce ne sono tanti e dobbiamo guardarci in faccia per risolverli. Abbiamo fatto una brutta figura. Cosa ci ha detto il mister? Dopo prestazioni del genere c’è poco da parlare, nello spogliatoio eravamo tutti con la testa bassa. Bisogna fare poche chiacchiere ora e cambiare atteggiamento per queste ultime due partite. Il nuovo modulo? Parlare di tattica ha poco senso, bisogna riflettere di più sull’atteggiamento per fare prestazioni diverse”.