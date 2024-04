Video di Mauro Vannini

Mister Seccardini: “Una grande vittoria che nasce da quello che abbiamo sempre fatto, la nostra proposta è questa, è chiara, affrontare oggi una Samb che è venuta qui rispettandoci, mettendosi con un blocco basso 5-3-2, snaturandosi anche un po’. Vuol dire che noi siamo stati bravi a dare qualche grattacapo a loro in qualsiasi situazione del campo e in qualsiasi momento della gara. Il gol dello svantaggio non ha minimamente intaccato i miei, quindi faccio i complimenti a loro per questa ennesima prova di maturità che va avanti ormai da 8 risultati utili consecutivi. Penso che tutte le squadre che sono venute qui al Don Mauro Bartolini hanno approcciato in maniera diversa. C’è chi è venuto a prendere alto e chi ha aspettato basso. Il calcio è determinato da episodi quindi io non entro in merito a quello che una squadra ha fatto o preparato perché non lo so. Quello che guardo è che noi abbiamo portato avanti un percorso tutte le domeniche dentro e fuori al campo perché eravamo convinti che ci avrebbe portato la salvezza. Ci abbiamo messo del tempo, eravamo tutti quanti alla prima esperienza. Abbiamo lasciato punti per strada ma non abbiamo mai lasciato l’identità, nemmeno quando magari qualcuno qui sopra gridava alla paura o allo sconforto perché vedeva questa palla che ballava in aria e non entrava. Noi ci abbiamo creduto sempre fino alla fine e ci portiamo a casa questo risultato ma non è frutto di oggi è frutto di 45 mesi di lavoro”.