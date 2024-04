Video del nostro inviato Mauro Vannini

Mario Marzetti (DS): “Loro venivano da un periodo non buono quindi erano motivati, direi che è stata una partita tirata da parte di entrambe le squadre, è giusto oggi dare merito ai nostri ragazzi e al nostro staff che ha fatto un gran lavoro. Seccardini fa un calcio maturo, è una grande persona prima di essere un gran allenatore e ha ripagato in pieno la fiducia della società. La nostra forza è il gruppo, l’ambizione nostra è continuare a sognare e innovarci perchè con questa sana società è lecito farlo. Non ci poniamo limiti. Un giocatore che ruberei alla Samb? Ci sono tanti giocatori forti, ma mi tengo stretto i miei”.