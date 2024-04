ASCOLI – Tutto pronto al “Mauro Bartolini” per Atletico Ascoli-Samb.

NOTE

Giornata di sole, campo in buone condizioni. Prima del calcio d’inizio, osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa del giovane calciatore Mattia Giani.

FORMAZIONI

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): 1 Canullo, 2 Camilloni, 3 Gerlero, 4 D’Alessandro, 5 Feltrin, 6 Mazzarani, 7 Traini, 8 Severini, 9 Ciabuschi, 10 Minicucci (70’Olivieri), 11 Vechiarello

All: Seccardini. A disp: 12 Torregiani, 13 Valentino, 14 Ceccarelli, 15 Pinto, 16 Pedrini, 17 Andreucci, 19 Cesario, 20 Clerici

U.S. SAMB (3-5-2): 33 Ascioti, 6 Arrigoni, 9 Tomassini, 14 Barberini (65′ Fabbrini), 15 Zoboletti, 17 Pezzola, 23 Sirri (c), 24 Pietropaolo (55′ Chiatante), 65 Senigagliesi, 80 Mbaye (70′ Lonardo), 96 Martiniello (70’Scimia) All: Lauro. A disp: 1 Coco, 7 Paolini, 30 Bontà, 37 Toure, 77 Cardoni

ANGOLI 5-4

AMMONITI Martiniello (S) Barberini (S)

ESPULSI

CRONACA

3′ Primo tentativo di Senigagliesi, la difesa di casa mura.

7′ Proteste bianconere per un contatto in area ai danni di Ciabuschi, ma è tutto regolare.

13′ Rimessa laterale in zona offensiva per la Samb, Zoboletti batte profondo con le mani, ma il colpo di testa di Mbaye è innocuo.

19′ TRAVERSA ATLETICO. Punizione dal limite per i bianconeri dopo un fallo di Pezzola. Vecchiarello calcia e coglie in pieno l’incrocio dei pali. Sulla ribattuta tap-in di D’Alessandro interrotto per off-side.

21′ GOL DELLA SAMB: errore in fase di disimpegno dei bianconeri, Barberini crossa per Tomassini che di testa è una sentenza. 0-1, palla nell’angolino basso.

23′ Primo corner per la Samb. Arrigoni in mezzo, ma la difesa allontana e si torna da Ascioti.

26′ Punizione dalla trequarti per l’Atletico, D’Alessandro calcia addosso a Mbaye che ribatte in corner. Sugli sviluppi, l’azione sfuma sul fondo.

28′ Destro da fuori provato da Barberini, Canullo blocca senza affanni.

31′ Pericolo per la Samb, sinistro di Minicucci dai 16 metri, Ascioti si allunga sulla sua destra e respinge.

42′ GOL Atletico Ascoli, Camilloni crossa da destra, Ascioti esce male quasi fuori dalla propria area, Ciabuschi lo anticipa di testa e mette in porta. 1-1.

45′ Fine della prima frazione. 1-1.

SECONDO TEMPO

50′ Collo esterno di Minicucci da fuori, pallone alto.

52′ Triangolazione Minicucci-Traini, gran tiro del 7 ma Ascioti vola e devia in angolo.

54′ Altro corner bianconero. Vecchiarello calcia a rientrare e colpisce la parte alta della traversa. Che rischio.

56′ Punizione dai 30 metri per l’Atletico, che ora è costantemente nella metà campo rossoblu. Deviazione della barriera in corner.

58′ Dalla bandierina va ancora Vecchiarello, Pezzola di testa si rifugia ancora in angolo. Assedio.

59′ Quinto angolo bianconero, Pezzola ancora di testa stavolta in fallo laterale dalla parte opposta.

60′ 2-1. Minicucci trova il sette con un sinistro strepitoso dal limite dell’area. Stavolta Ascioti non poteva farci nulla. L’Atletico l’ha ribaltata, il gol era nell’aria.

65′ Dentro Fabbrini per Barberini, ammonito per proteste.

68′ Altra occasione bianconera, tiro cross di Minicucci sul fondo di poco.

70′ Tenta una reazione la Samb da calcio d’angolo, Senigagliesi sul secondo palo a pescare Sirri ma il suo tentativo di testa termina sopra la traversa.

75′ Punizione dai 35 metri per la Samb, Senigagliesi colpisce la barriera, tentativo velleitario.