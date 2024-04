TERAMO – Nella serata di oggi, 20 aprile, poco prima delle 19, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta sulla Teramo-Mare (Variante alla SS80), a seguito di un violento scontro tra due auto.

Da una prima ricostruzione dell’incidente, sembrerebbe che il conducente 22enne di una Citroën ha perso il controllo del mezzo che ha impattato violentemente contro una Ford con diverse persone a bordo. L’incidente si è verificato sulla rampa di ingresso/uscita di San Nicolò/Centro commerciale.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire sulla Citroën con divaricatore e cesoie idrauliche per liberare le due persone, madre e figlio, rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo. A causa dei traumi riportati, entrambi gli occupanti della Citroën sono stati trasportati presso l’ospedale Mazzini di Teramo con due ambulanze del 118 e della Croce Verde di Teramo. Nessuna conseguenza, invece, per le persone a bordo della Ford.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e in particolare hanno intercettato la linea del gas della Ford alimentata a metano. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Teramo per regolare il traffico ed effettuare i rilievi dell’incidente.

Il tracciato stradale è rimasto bloccato al traffico per tutta la durata dell’intervento e si è formata una lunga fila di veicoli.