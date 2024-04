ROMA – Si riportano di seguito le classifiche provvisorie per ciascun girone aggiornate alla 28

a giornata di campionato per i gironi a 18 squadre e alla 32a

giornata di campionato per i gironi a 20 squadre:Classifica “Giovani D Valore”, della Lnd:

QUI IL LINK https://seried.lnd.it/it/comunicati-ufficiali/comunicati-ufficiali-seried/stagione-sportiva-2023-24/12577-cu-118-5a-graduatoria-giovani-d-valore/file

Di seguito la classifica del girone F: Fano capolista con distacco. Samb 7a, Campobasso ultimo (i punti si accumulano schierando un maggior numero di under nel corso del campionato, i primi 3 classificati ricevono un bonus dalla Lega).