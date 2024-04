-MONTEPRANDONE- Nella mattinata di venerdì 19 aprile 2024, si è tenuto, presso il Centro Pacetti, un incontro con l’AVIS comunale di Monteprandone rivolto a tutti gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado

Sono intervenuti il Presidente, Marcello Fratini, il vicepresidente, Katia Rossetti e i relatori, Jonh Marc Nalocca e Alessandro Savino. I volontari, formatori dell’AVIS Comunale di Monteprandone, hanno dialogato con gli studenti presenti sui valori fondanti dell’associazione: solidarietà, altruismo, impegno sociale e cittadinanza attiva.

Nel corso dell’evento è stato presentato “L’eroe invisibile” di Ernesto Vagnoni, cortometraggio pensato dai volontari dell’AVIS locale, per sensibilizzare le nuove generazioni ai valori del dono, del volontariato e della salute della mente e del corpo per la scelta della donazione di sangue come gesto di benessere individuale e collettivo.

Attraverso iniziative di sensibilizzazione come questa, la proiezione del film “L’Eroe Invisibile” ha lo scopo di scuotere la mente dei ragazzi, suscitare in loro emozioni tali da farli riflettere circa l’importanza del donare se stessi in ogni occasione e contesto. Infatti il progetto “Avis Scuola” mira a sensibilizzare delle menti pensanti, le quali, una volta raggiunta la matura età, potranno fare scelte consapevoli in merito alla donazione del sangue, magari seguendo l’esempio di qualche amico o parente prossimo.

Dopo la proiezione del cortometraggio è seguito un dialogo durante il quale gli alunni hanno posto diverse domande ai relatori e hanno condiviso alcune loro esperienze.

Infine è stato assegnato ai discenti un compito, proprio per sottolineare anche la valenza didattica di tale progetto, che prevede un elaborato scientifico, letterario o artistico (per classe o per singolo alunno) nel quale si potrà esprimere/rappresentare al meglio ciò che più è emerso o rimasto impresso nella mente di ciascuno circa il tema del dono. Ogni elaborato sarà valutato dalla Commissione Avis Comunale Monteprandone e verrà premiato il migliore per categoria e per scuola.