SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la sfida persa contro la capolista, barra a dritta e puntare ai playoff, questa è la nuova rotta tracciata dal presidente Massi. Il nostro competitor adesso è L’Aquila, non più il Campobasso, visto che se malauguratamente gli abruzzesi dovessero recuperare sui molisani, la Samb si troverebbe nella migliore delle ipotesi terza. Nei playoff conta anche il piazzamento nella regular season, quindi basta distrazioni e puntare a 9 punti in tre partite.

Nella prossima sfida la Samb affronterà fuori casa l’Atletico Ascoli. Bianconeri in realtà imprevedibili: neopromossi in serie D, stazionano tranquillamente al centro della classifica. Pur non essendo una squadra eccellente sotto il profilo tecnico, ha dimostrato di avere gran carattere. Ricordiamo il pareggio contro la Samb all’andata, forse nella prestazione più deludente sotto la guida di Lauro.

Neanche il Campobasso in due scontri è riuscito a superarli, ottenendo due pareggi, mentre L’Aquila ha ottenuto contro di loro, 1 solo punto in 2 partite. Una squadra capace di vincere in trasferta contro Roma City, Chieti e Senigallia, ha fatto sentire la sua voce, dimostrando di non essere la Cenerentola del girone, ragazzi acerbi da non prendere sottogamba.

Guidati dall’esperienza dell’ex Porto d’Ascoli Matteo D’Alessandro, può diventare pericolosa con il duo d’attacco Ciabuschi-Minicucci.

Assente di nuovo Battista, squalificato per il doppio cartellino giallo nella partita casalinga contro il Campobasso