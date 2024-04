SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Un nuovo appuntamento della XLIII edizione della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Sabato 20 aprile, alle ore 18,30, all’Harena di San Benedetto, Saverio Gaeta presenterà il libro “I Segreti di Suor Lucia. Fatima, la verità mai detta” Converserà con l’autore Roberto Rotili, giornalista del Corriere Adriatico.

Giornalista professionista e laureato in Scienze della comunicazione sociale, Saverio Gaeta è stato redattore dell’Osservatore Romano, caposervizio di Jesus, caporedattore di Famiglia Cristiana e vicedirettore di Credere. Esperto delle tematiche relative al rapporto tra fede e scienza, ha collaborato con diverse testate cartacee, radiofoniche e televisive. Autore di numerosi saggi, biografie e libri-intervista, tradotti in sedici lingue, ha pubblicato il bestseller “Il Veggente” (Salani 2016), la collana “Medjugorje” (San Paolo 2020-21) e, con Piemme, “La profezia dei due Papi” (2018).

Il libro: È trascorso più di un secolo da quando a Fatima, nel 1917, la Vergine Maria apparve a Lucia Dos Santos e ai suoi cuginetti Francisco e Jacinta Marto. L’Europa era sprofondata in un periodo buio, martoriata dalla Grande guerra. Mentre Dio sembrava più che mai distante, la Madonna si mostrò ai tre pastorelli per confidare loro un segreto: compiendo il volere del Cielo, l’umanità avrebbe potuto salvarsi. Una responsabilità così grande in mani tanto piccole: Lucia aveva appena dieci anni, eppure la sua vita era già segnata. La futura monaca carmelitana sperimentò la gioia della fede, ma anche l’ostilità di chi vedeva in lei, e in ciò di cui era a conoscenza, una minaccia. Soltanto i più alti esponenti ecclesiastici poterono leggere la terza parte di quel Segreto divino, finché, nel 2000, Giovanni Paolo II decise di rivelarne pubblicamente il contenuto. Tuttavia, indizi recentemente venuti alla luce confermano in modo definitivo un’altra versione dei fatti: accanto a quel testo esistono ulteriori spiegazioni di suor Lucia, mai rese note. La veggente è morta nel 2005, portando con sé la sua verità. Una verità che Saverio Gaeta ricostruisce in questo volume, il più completo mai scritto sulle vicende di Fatima. Un’inchiesta senza precedenti, che svela dettagli scioccanti sull’operato del Vaticano, sostenuta da confidenze inedite e documenti riservati; un’indagine destinata a riaccendere i riflettori su una delle apparizioni mariane più enigmatiche, in un periodo in cui il mondo avanza verso una nuova oscurità e le apocalittiche profezie della Vergine sembrano a un passo dal compiersi.