SAN BENEDETTO – La Samb comunica che dalle ore 10.00 di lunedì 22 aprile 2024 sarà attiva la prevendita per Samb-Roma City FC, match valido per la trentatreesima giornata del campionato Serie D (girone F) ed in programma domenica 28 aprile (ore 15.00) allo stadio Riviera delle Palme.

I tagliandi saranno acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket, online sul sito web www.ussambenedettese.it alla sezione Ticket e presso il Samb Store (negli orari di apertura), mentre il botteghino ospite resterà chiuso il giorno della gara.

Prezzi, curva nord

Intero € 10,00

Ridotto €7,50 *

Under 12 €1,50

Tribuna est

Intero €10,00

Ridotto €10,00 *

Under 12 €1,50

Tribuna laterale nord

Intero €10,00

Ridotto €10,00 *

Under 12 €1,50

Tribuna centrale

Intero €25,00

Ridotto €15,00 *

Under 12 €1,50

Curva sud

Intero €10,00

Under 12 €1,50

*Ridotto: Over 65, Donna, Under 18

La biglietteria nord sarà aperta il giorno della gara solo per i tifosi locali, ma con orari ridotti (un’ora e mezza prima dell’inizio della gara e fino alla fine del primo tempo) e con un prezzo maggiorato di € 2,00 su ogni tipologia di biglietto ad eccezione dell’U12 che rimane sempre a € 1,50

Punti Vivaticket:

Planetwin365 – via Roma

via Roma, 102/104/106 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Mare

via del Mare, 224 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Segnali di Fumo

via Leopardi, 4 San Benedetto del Tronto

21 Point

via Piemonte, 107 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria L’Isola del Tesoro

via Gabrielli, 114 San Benedetto del Tronto (Porto d’Ascoli)

Tabaccheria Amarcord

via Ponchielli, 13 San Benedetto del Tronto (Porto d’Ascoli)

Planetwin365 – via Sauro

via Nazario Sauro, 6/4 San Benedetto del Tronto (Porto d’Ascoli)

Tabaccheria Marchionni

Via Ischia, 193/195 Grottammare

Bar Tabacchi Angel

via Galilei, 1 Grottammare

Tabaccheria Nonno Lele

Piazza Carducci, 10 Grottammare

Tabaccheria Ricevitoria Marinucci Paolo

Corso Vittorio Emanuele, 80 Cupra Marittima

Amadeus Dischi

via Verdi, 14 Porto San Giorgio

Planet Win 365 Porto S.Elpidio

via Camillo Benso Conte di Cavour, 158/A-158/B Porto S.Elpidio

Gold Bet Monteprandone

Via A. De Gasperi, 97/99 Centobuchi

Bar Palmarino

viale de Gaspari, 303 Centobuchi

Tabaccheria Fortunella

via Colombo, 23 Stella di Monsampolo

Lo Spaccio di Rigo (Punto Snai)

via Salaria, 120 Colli del Tronto

Manhattan Lounge Cafè

via Salaria, 8/A Spinetoli

Tabaccheria Gandelli

Corso Serpente Aureo, 34 Offida

Gold Bet Martinsicuro

via Aldo Moro, 114-116 Martinsicuro

Punto Snai Martinsicuro

via Cristoforo Colombo, 18 Martinsicuro

Erre Disco Effe

S.S. 16, 74 Alba Adriatica

Punto Snai Tortoreto

via SS. Adriatica, 23/A Tortoreto