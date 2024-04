SAN BENEDETTO – Premiato il racconto di Greta Bajrami.

Per il suo racconto Il colore della vita, Greta Bajrami, brillante studentessa della classe 5C del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto, è stata premiata nell’ambito del Bagliori Festival 2024, organizzato dall’IIS Da Vinci di Civitanova Marche.

L’edizione di quest’anno era dedicata all’opera e alla poetica di Luigi Pirandello e la studentessa è riuscita a classificarsi terza con un testo ispirato a Sei personaggi in cerca d’autore, tra le opere teatrali più celebri dello scrittore siciliano. Sul solco della innovativa visione del mondo di Pirandello, Greta ha elaborato un racconto che, come evidenziato dalla giuria, “unisce realtà e finzione, legato al paradosso che per essere realistici bisogna inventare”. In poche pagine, Greta è riuscita a descrivere in maniera umoristica, nel senso pirandelliano del termine, un mondo paradossale che si regge su questa domanda: è meglio essere persone o personaggi? Ecco che il racconto interroga ciascuno di noi e lo invita a riflettere sul tema esistenziale di quando una vita possa realmente definirsi vissuta.

Ora Greta Bajrami, con la sua docente di lettere, professoressa Anna Amelia Breccia, ha ottenuto un altro traguardo che dà lustro al Liceo Rosetti e al Laboratorio di scrittura creativa che da alcuni anni, sotto l’esperta guida della docente di lettere Adelia Micozzi, ha ottenuto notevoli riconoscimenti in vari concorsi nazionali, a riprova del fatto che al liceo sambenedettese l’area umanistica è curata con grande passione, al pari di quella scientifica. La recente premiazione ha aggiunto un altro prezioso tassello al curriculum di Greta Bajrami che in passato si è distinta tanto nell’ambito umanistico-sociale, con l’affermazione al concorso “Terre resistenti” per un racconto scritto a quattro mani con Matteo Olivieri ed alle competizioni nazionali di Debate, quanto nell’ambito sportivo, dato che la sua passione per l’atletica l’ha vista più volte presente con successo in varie specialità dei Giochi studenteschi.