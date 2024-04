SAN BENEDETTO – Nella riunione di giovedì 18 aprile la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– gli indirizzi da fornire per la redazione del Piano strategico del turismo;

– il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il rifacimento della pavimentazione stradale del tratto urbano della statale 16, finanziata per circa un milione grazie ad un accordo quadro stipulato con Autostrade per l’Italia;

– le modalità di versamento degli oneri da parte degli operatori dei mercatini rionali di viale Marinai d’Italia, di viale De Gasperi e dell’ittico di via La Spezia uniformandole a quelle in vigore per le altre occupazioni di aree destinati a mercati;

– le modalità di svolgimento della fiera del quartiere Agraria che si svolgerà il 1° maggio in occasione della omonima Festa;

– la parificazione dei conti giudiziali resi dagli Agenti contabili delle strutture ricettive che hanno versato l’imposta di soggiorno per l’anno 2023;

– la conferma dell’area di viale dello Sport quale spazio per accogliere le attrazioni dello spettacolo viaggiante di medie e grandi dimensioni (luna park, circhi, ecc.);

– una variazione al bilancio di previsione adottata in via d’urgenza per far fronte ad alcune spese per allestire la nuova sede della Polizia Municipale e per lo svolgimento di nuove indagini statistiche richieste dall’ISTAT che partiranno a breve.