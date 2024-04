CUPRA MARITTIMA – “Siamo orgogliosi di presentare questo progetto” – ha dichiarato il Sindaco Alessio Piersimoni – “Con la realizzazione di quest’opera è stato possibile creare un nuovo collegamento con il Paese Alto, aumentandone quindi le opportunità di fruizione. Un sentiero naturalistico che vuole valorizzare una zona verde a ridosso del centro abitato, riscoprendo un antico sentiero percorso dagli abitanti del Borgo per arrivare a Cupra”.

La realizzazione del sentiero, lungo circa 300m e con un dislivello di circa 100, ha comportato un costo complessivo di 250.000,00€ cofinanzianti nella misura di 180.000€ dal GAL Piceno in due differenti stralci.

Il sentiero verrà intitolato al Maestro del ‘900 Nazzareno Tomassetti . Il percorso ripercorre a ritroso la vita dell’Artista: l’ingresso affaccia sulla bottega e abbraccia la zona del litorale da cui il Tomassetti traeva i materiali grezzi da trasformare in opere, mentre nel Borgo medioevale nacque e visse per i primi anni della sua vita. Cupra Marittima fu per il Maestro il luogo del cuore e questo amore traspare dalle opere che prossimamente verranno collocate lungo il sentiero, in un cammino simbolico nella sua vita d’artista e uomo attraverso i suoi ricordi scolpiti nell’eternità della pietra.