SAN BENEDETTO – Nell’ambito del programma di lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, lunedì 22 aprile inizieranno i lavori di rifacimento dell’asfalto di via delle Conquiste, da via Fileni fino a via Madonna della Pietà, per un totale di oltre 3300 metri quadrati.

La relativa ordinanza della Polizia Municipale prevede il divieto di sosta su ambo i lati e, all’occorrenza, il restringimento di carreggiata e/o l’interruzione del transito veicolare nei tratti di strada di volta in volta interessati, fino alla conclusione dell’intervento.