SAN BENEDETTO – Il Comitato di Quartiere Sant’Antonio ha indetto un’assemblea pubblica che si svolgerà il 19 aprile. L’appuntamento è alle ore 21, presso l’oratorio della Chiesa Sant’Antonio di Padova.

I punti che verranno affrontati sono: proposte per viabilità, parcheggi e servizi Quadrilatero Via Sardegna, Via Anacapri, Via Ustica; proposte per viabilità, parcheggi e servizi Via Leone Curzi, Piazza Kolbe, Via Damiani.