GROTTAMMARE – Raccontare una città turistica con matita e colori, per come è e per come può essere immaginata: questo il tema de “Il Mondo Disegnato – Festival dell’Illustrazione Turistica e del Patrimonio Culturale”, l’evento – a ingresso libero – che si svolgerà a Grottammare dal 16 al 19 maggio.

Con la direzione artistica di Maicol & Mirco e la curatela scientifica di Nazzareno Cicchi, il festival propone opere originali di BLU (street artist di fama mondiale), Francesca Ghermandi (Linus, il Manifesto, Il Grifo, Internazionale), Alex Giorgini (Amazon, Adidas, Armani, Moleskine, Huawei, Kinder Ferrero, Disney, Sony Pictures), Alessio Spataro (Cuore, Left, Frigidaire, Il Male, autore di Biliardino e de La Zona del Silenzio), tutte realizzate appositamente per Il Mondo Disegnato.

Dopo una visita in gran segreto, a febbraio, gli artisti hanno restituito una versione fantastica (in ogni senso) della città, affidando alle loro matite i luoghi, i sogni, le emozioni che Grottammare ha saputo suscitare. Durante i giorni del festival e poi nel corso dell’estate, le loro opere verranno affisse sui muri, nelle strade, al MIC – Museo dell’Illustrazione Contemporanea, creando una mostra itinerante piena di poesia, da visitare passeggiando, da soli, con i bimbi, con gli amici. Un Festival aperto a tutti, accessibile e inclusivo.

Le esposizioni artistiche saranno affiancate da approfondimenti sul tema, con speech e incontri che si svolgeranno a Palazzo Kursaal (Sala Kursaal, Spazio K, MIC), durante i quali si susseguiranno note storiche, confronti con gli artisti, analisi e prospettive del mondo infinitamente bello dell’illustrazione. Verranno inoltre organizzati workshop per tutte le età, con letture e laboratori creativi e accessibili.

Il festival, organizzato dall’Amministrazione Comunale e dai Musei Civici di Grottammare, con la collaborazione di Atomo Studio (studio di comunicazione), nasce nell’ambito di un finanziamento pubblico del Ministero dell’Interno, ottenuto dal Comune di Grottammare, con il supporto di Marchingegno srl (società di progettazione che opera nei settori cultura, turismo e territorio), con la direzione artistica di Maicol & Mirco, per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico cittadino.

Per informazioni e approfondimenti: ilmondodisegnato.it – info@ilmondodisegnato.it