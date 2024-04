SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Comunicato stampa di Antonio Spazzafumo:

“Ho seguito costantemente l’evolversi della vicenda dell’affondamento del motopeschereccio “Antonio Padre” trepidando come tutti per le sorti dei membri dell’equipaggio. Fortunatamente sono tutti salvi, ma ancora una volta questa città ha dovuto fare i conti con un incidente in mare che grazie a Dio, almeno stavolta, non ha preteso un tributo in vite umane.

Saranno ovviamente le autorità ad appurare le cause della sciagura: a nome della comunità sambenedettese, stringo in un affettuoso abbraccio i tre marittimi e le loro famiglie augurando loro di poter quanto prima superare il grande spavento provato.

Ringrazio infine la Guardia Costiera che, anche con il supporto di innovative soluzioni tecnologiche, ha potuto intervenire tempestivamente e l’equipaggio del motopeschereccio “Roberta” che ha tratto in salvo i naufraghi” – conclude il primo cittadino sambenedettese.