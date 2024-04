ANCONA – Un gruppo di minorenni, capeggiati da un 19enne, accerchiava e minacciava singole persone in strada, a Jesi (Ancona), anche con coltelli, costringendole a consegnare denaro e oggetti.

Per la serie di rapine e tentate rapine messe in atto in pieno centro della cittadina, che avevano destato particolare allarme, le indagini degli agenti del Commissariato di Polizia e della Compagnia dei carabinieri di Jesi hanno permesso di individuare il gruppetto di presunti responsabili.

Il 19enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.