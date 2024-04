MONTEPRANDONE – Il nuovo polo natatorio sarà realizzato nella Cittadella dello Sport Amedeo Pelliccioni, sita in Largo XXIV Maggio a Centobuchi di Monteprandone.

Oggi, 18 aprile, la presentazione del progetto alla presenza dell’amministrazione comunale e non solo.

Nell’area sono già presenti diversi impianti sportivi: tre campi da calcio il Vincenzo Nicolai, il campo da calcio supplementare e quello da calcetto, il bocciodromo, la piastra polivalente, il campo da basket e il parco dello sport con attrezzi da palestra, percorso vita e campi da bocce allaperto.

PROGETTO ARCHITETTONICO

Dal punto di vista volumetrico ledificio riprende le forme stilizzate di un grosso cetaceo, adagiato sul terreno di sedime. Gli archi a curvatura variabile conferiscono all’involucro un aspetto sinuoso e fluido.

Gli ambienti sportivi prevedono una vasca grande per nuoto/pallanuoto e una vasca separata per la disciplina dei tuffi. Uno dei lati è provvisto di gradonate mentre l’altro è in comunicazione diretta con il giardino e percorso vita esterni, attraverso ampie vetrate. Allinterno del plesso natatorio, con affaccio vetrato sulle vasche, è previsto un locale bar ristoro.

OPERE EDILI

La struttura principale è realizzata con archi a curvatura variabile in calcestruzzo armato. I tamponamenti esterni sono in laterizio e isolamento termico. All’interno delle vasche vi sono pavimenti e rivestimenti del tipo mosaico su rete in pasta di vetro. All’interno un moderno controsoffitto acustico colorato garantisce un alto tasso di confort. Pregevole il rivestimento esterno realizzato con scandole in zinco-titanio a rappresentare la pelle di un grande cetaceo.

IMPIANTI

L’impianto di depurazione delle acque è del tipo sostenibile; inserendo un telo isotermico sulla superficie della piscina è possibile avere un bilancio energetico quasi nullo. La climatizzazione interna è ad aria; la centrale termica è progettata con due pompe di calore alimentate dallimpianto fotovoltaico. Le componenti elettriche sono a risparmio energetico e l’illuminazione è a LED.

INSERIMENTO PAESAGGISTICO

L’opera, pur nella sua peculiarità formale, si inserisce perfettamente nel contesto ambientale. La sistemazione esterna dialoga con il verde e il marrone dei campi, mentre in lontananza la presenza del mare richiama la forma acquatica che ha costituito il concept iniziale del progetto. Il parco esterno è pensato come un forte elemento sociale ed è pensato in diretta continuità con l’interno: viene realizzato un percorso vita, un parco giochi per bambini, un piccolo anfiteatro aggregativo, una piazza aperta e la riconnessione con l’attuale pista ciclabile.

Il progetto di fattibilità tecnico economica, approvato dalla Giunta Comunale, è stato redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) composto dall’Ing. Francesco D’Ercoli, lArch. Danilo Spinozzi e lArch. Celeste D’ Ercoli con sede a Grottammare.

IMPORTI

L’opera prevede i seguenti importi di quadro economico:

Lavori compreso oneri per la sicurezza: 2.841.190,20 €

Somme a disposizione della stazione appaltante: 905.860,60 €

Totale quadro economico: 3.747.050,60 €