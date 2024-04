MONTEPRANDONE – “E Gesù si fermò, non passò oltre frettolosamente, lo guardò senza fretta, lo guardò in pace. Lo guardò con occhi di misericordia; lo guardò come nessuno lo aveva guardato prima. E quello sguardo aprì il suo cuore, lo rese libero, lo guarì, gli diede una speranza, una nuova vita, come a Zaccheo, a Bartimeo, a Maria Maddalena, a Pietro e anche a ciascuno di noi. Anche se noi non osiamo alzare gli occhi al Signore, Lui sempre ci guarda per primo”: con queste parole papa Francesco descrive ciò che accade a San Matteo quando incontra Gesù. Basta uno sguardo e il cuore, triste e appesantito dalle immagini, dai pensieri, dalle paure, si ritrova investito da uno stupore e da una meraviglia che lo ridesta e lo rigenera alla vita, alla speranza, all’amore.

È proprio di questa meraviglia, dell’impareggiabile esperienza dell’incontro con Gesù, che la mostra proposta da Fides Vita vuole dare testimonianza.

Dal 19 aprile al 19 maggio, presso la chiesa Regina Pacis a Centobuchi, attraverso opere d’arte e brani di Nicolino Pompei, tratti dall’omonimo libro (Mi sei scoppiato dentro al cuore, edizioni Itaca), il percorso ci accompagna a rientrare nei sorprendenti incontri che alcune delle donne e degli uomini, di cui parla il Vangelo, hanno vissuto con la presenza eccezionale di Gesù. Nel mistero della contemporaneità con Lui, ognuno è messo nella possibilità di “sentire” e “vedere” gli eventi narrati, ritrovandosi ad “essere proprio lì”, nella stessa impareggiabile esperienza di un’avvincente attrattiva.

La mostra è aperta al pubblico tutti in giorni, dalle ore 8 alle 19.30.

Martedì 23 aprile alle ore 21.00, presso la Sala Giovanni Paolo II, Parrocchia Sacro Cuore – Centobuchi, Nicolino Pompei terrà un incontro di approfondimento sul tema, a cui sarà possibile partecipare anche in diretta streaming su YouTube @fidesvita.

Per informazioni e visite guidate 0735.701445, www.fidesvita.org