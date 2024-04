RIVIERA – Guardia medica turistica: l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha emesso l’avviso pubblico per il reclutamento di medici da impiegare, durante la prossima stagione estiva, per lo svolgimento di questo importante servizio volto a garantire assistenza medica di base ai turisti, italiani e stranieri, presenti per le vacanze nel territorio dell’Ast di Ascoli.

La guardia turistica è un servizio che l’Azienda sanitaria attiva lungo la costa da giugno a settembre, quando gli arrivi e le presenze sono molto più numerosi rispetto agli altri periodi dell’anno, e che va ad aggiungersi all’offerta sanitaria che viene assicurata dagli ospedali piceni in caso di emergenza.

Per quest’ultima, infatti, viene attivata una rete di interventi ben definita e strutturata che centralizza i traumi maggiori all’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche ad Ancona, gli infarti del miocardio all’emodinamica dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli e gli ictus trombotici alla Stroke unit dell’ospedale ‘Madonna del soccorso’ di San Benedetto, così come avviene, del resto, per i residenti.

I turisti potranno usufruire della guardia medica turistica attraverso l’esibizione della tessera sanitaria e/o del documento di identità.

La guardia medica turistica sarà attivata in tre località balneari della provincia di Ascoli: a San Benedetto tutti i giorni a partire dal prossimo 15 giugno e fino all’8 settembre, a Grottammare e Cupra Marittima tutti i giorni a partire dal prossimo 29 giugno e fino all’8 settembre.

Nel dettaglio, a San Benedetto, dove il servizio sarà potenziato nel periodo di maggiore afflusso da parte dei turisti, la guardia medica è prevista nella sede della sezione locale della Croce Rossa in via Maffei, e sarà operativa: dal 15 al 28 giugno dalle 15 alle 19, dal 29 giugno all’1 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, dal 2 all’8 settembre dalle 15 alle 19. A Grottammare, con sede in piazza Kursaal, e a Cupra Marittima, con sede sul lungomare Romita (nella palestra polifunzionale), sono previste dal 29 giugno all’8 settembre, dalle 15 alle 19.

Il personale medico per il servizio di guardia turistica sarà reclutato attraverso un avviso pubblico emesso dall’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. I requisiti per partecipare al bando sono: medici iscritti nella graduatoria regionale delle Marche (valevole per il 2024) secondo l’ordine di punteggio, medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Marche, fatta eccezione per le sostituzioni per le quali possono concorrere gli iscritti a tale corso in altre regioni.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 19, comma 11 della L. 28 dicembre 2001, numero 448, per il solo affidamento di sostituzioni i requisiti sono: medici iscritti all’albo professionale successivamente alla data del 31/12/1994 e medici iscritti ai corsi di specializzazione.