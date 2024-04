MARCHE – Una settima di visite gratuite, screening, controlli, colloqui, conferenze, info point e appuntamenti dedicati alla salute delle donne nelle Marche.

L’assessorato regionale alla sanità vicino alla salute delle donne. Al via l’(H) Open Week sulla Salute della Donna della Fondazione Onda Ets.

In occasione della nona Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, gli ospedali con il Bollino Rosa offriranno gratuitamente dal 18 al 24 aprile servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) nelle varie aree specialistiche e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha promosso servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche. All’ Ospedale di Senigallia da giovedì 18 a mercoledì 24 aprile visite senologiche gratuite per avvicinare le donne (giovani e adulte) al tema della prevenzione del tumore al seno e sull’importanza di un corretto stile di vita. L’ Ospedale di Ascoli Piceno ha organizzato visite con specialista gastroenterologo nelle giornate del 19 e 22 aprile. L’ Ospedale di San Benedetto del Tronto, nell’ambulatorio dell’Unità operativa complessa di malattie metaboliche e diabetologia (terzo piano) nelle giornate del 18, 19, 22, 23 e 24 aprile, dalle 9 alle 10.30, ha organizzato valutazioni dietologiche e diete personalizzate per donne sovrappeso, o obese, in menopausa.