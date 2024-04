REGIONE MARCHE- In occasione della nona Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, dal 18 al 24 aprile si svolgerà l’(H) Open Week della Fondazione Onda Ets, che prevede una settimana di visite gratuite, screening, controlli, colloqui, conferenze, info point e appuntamenti dedicati alla salute delle donne nelle Marche.

Gli ospedali con il Bollino Rosa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, nelle aree specialistiche di cardiologia, colonproctologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia e nell’ambito dei percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Ecco il calendario completo:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE

L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha promosso servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche. Presso la SOD Clinica Oncologica il 19 aprile sono previste Consulenze Genetiche e il 23 aprile visite senologiche (prenotazioni tramite mail all’indirizzo corm@ospedaliriuniti.marche.it). Presso la Sod Dietologia e Nutrizione Clinica il 19 e 22 aprile consulenze nutrizionali (prenotazioni al n. 071 5963831). Presso la Sod Clinica Medica il 22 aprile Capillaroscopia periungueale (prenotazioni all’indirizzo clinicamedica@ospedaliriuniti.marche.it). Presso la Sod Clinica di Endocrinologia – Centro per le Osteoporosi severe e secondarie nella giornata del 24 aprile Densitometria ossea vertebrale e femorale Rems, nella stessa giornata visita endocrinologica per osteoporosi (prenotazioni allo 071 5966532 o mail all’indirizzo clinicamedica@ospedaliriuniti.marche.it). Presso il Presidio Salesi nella Sod Clinica di Ostetricia e Ginecologia il 18 aprile visite e consulenze ginecologiche (prenotazioni allo 071 5962530).

AST DI ANCONA

All’Ospedale di Senigallia da giovedì 18 a mercoledì 24 aprile visite senologiche gratuite per avvicinare le donne, giovani e adulte, al tema della prevenzione del tumore al seno e all’importanza di un corretto stile di vita (prenotazioni al 347 1313584 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, associazione Andos di Senigallia); visite proctologiche (prenotazioni al 347 1313584, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18); visite ed ecografie ginecologiche (071 79092512, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18); consulenze dietologiche (prenotazioni allo 071 79092260 o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: veronica.palmucci@sanita.marche.it). Il 22 aprile, alle ore 16,30, presso l’Auditorium San Rocco gli specialisti della Rete Multidisciplinare di Senologia, della Neurologia, della Ostetricia Ginecologia e di altre specialità, incontreranno la popolazione per parlare della Medicina di genere. All’incontro, organizzato con il patrocinio del Comune di Senigallia, parteciperanno le associazioni di volontariato Andose Dalla Parte delle Donne e il Tribunale del Malato di Senigallia.

L’Ospedale di Jesi ha organizzato visite urologiche (prenotabili al numero 0731 534407 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30) che verranno effettuate il 18 aprile (11-12,30), il 19 aprile (16-17,30) il 22 aprile (16,30-18) e il 24 aprile (11-12,30). Le visite pneumologiche (prenotabili al numero 0731 534407 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30) si svolgeranno il 23 aprile dalle 9 alle 11). Il 22 aprile dalle ore 10 alle 12 presso la Sala Riunioni dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi (Livello 2) si terrà la conferenza dal titolo “Vaccinazioni e screening delle malattie infettive in gravidanza: l’importanza della prevenzione” (prenotazioni allo 0731-534489 dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle 14). Il 23 aprile dalle 16 alle 18 presso la Sala Riunioni dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi (Livello 2) si terrà la conferenza dal titolo “Evoluzione del programma di screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero: dal PAP test all’HPV test” (prenotazioni allo 0731-534489 dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle 14). Il 24 aprile sarà la volta della conferenza dal titolo “Endometriosi: conoscere la patologia per riconoscere i sintomi” che si terrà presso la Sala Riunioni dell’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi (Livello 2) dalle 16 alle 18.

INRCA

L'(H)Open Week dell’INRCA coinvolgerà i presidi ospedalieri di Ancona, Osimo e Fermo. Il 18 aprile all’Ospedale di Osimo l’ambulatorio “Il respiro delle donne” dalle 8 alle 13 presso il reparto di pneumologia (prenotazione obbligatoria allo 071 7130611 dalle 10 alle 13, con impegnativa. Nella stessa giornata, all’Ospedale di Ancona, si terrà dalle 14,30 presso l’Auditorium la conferenza “Screening e laboratorio – Prendersi cura di chi cura“. Dalle 17,30 fino alle 19, si parlerà di “Menopausa e ipertensione“. Venerdì 19 aprile due conferenze: dalle 10 alle 12, si parlerà presso l’Auditorium INRCA POR Ancona di “Nutrizione artificiale domiciliare” e di “Gastroenterologia – La celiachia e il tumore al colon“. Nel pomeriggio, presso la Sala Attesa CAD, dalle 15 alle 16 si parlerà invece di “Cadute e invecchiamento in salute nella donna“. Sabato 20 aprile, presso la Serra di Villa Gusso ad Ancona, dalle 9,30 alle 12,30 l’incontro con la popolazione sul tema Alzheimer. Lunedì 22 aprile, presso l’Auditorium INRCA POR Ancona, dalle 9 alle 11, si parlerà di incontinenza urinaria femminile con un focus clinico e riabilitativo; a seguire dalle 11 alle 12 si affronterà l’importanza dell’imaging per le patologie del pavimento pelvico e infine, dalle 12 alle 13, parola all’associazione Qui Salute Donna. La consulenza telefonica sul diabete mellito gestazionale sarà possibile dalle 15 alle 18 (prenotazioni obbligatoria al numero verde 800778384). Mercoledì 24 aprile altre visite gratuite presso l’ambulatorio anconetano dalle 8 alle 13: al piano terra della palazzina 7, consulenze ambulatoriali sulla nefrodialisi per prevenire infezioni urinarie. (prenotazioni obbligatoria al numero verde 800778384). Presso l’Ospedale di Fermo il 18 aprile dalle 9 alle 10 si parlerà di “Osteoporosi e malattie endocrino-metaboliche nella donna in post-menopausa“. Al termine saranno effettuate visite ambulatoriali di reumatologia (prenotazioni obbligatoria al numero verde 800778384).

AST ASCOLI

L’Ospedale di Ascoli Piceno ha organizzato visite con specialista gastroenterologo nelle giornate del 19 e 22 aprile, dalle 15,30 alle 19,30, negli ambulatori che si trovano al piano terra (prenotazioni allo 0736/358867).

L’Ospedale di San Benedetto del Tronto, nell’ambulatorio dell’Unità operativa complessa di malattie metaboliche e diabetologia (terzo piano) nelle giornate del 18, 19, 22, 23 e 24 aprile, dalle 9 alle 10,30, ha organizzato valutazioni dietologiche e diete personalizzate per donne sovrappeso, o obese, in menopausa. La valutazione e l’elaborazione della dieta saranno a cura delle dietiste del reparto. Per prenotare: 338/3034831 o 0735/793314. Il 18 aprile, dalle 10 alle 14, nell’ambulatorio di malattie epatiche al quarto piano dell’ospedale, verranno eseguite valutazioni della steatosi epatica mediante visita, ecografia e valutazione nutrizionale, mentre il 19 aprile, dalle 9 alle 12, nell’ambulatorio di medicina interna al quarto piano dell’ospedale, la valutazione clinica e strumentale (Rems) del paziente per l’identificazione dell’osteoporosi subclinica (prenotazioni allo 0735/793833).

AST FERMO

L’Ospedale di Fermo ha organizzato una seduta da 20 mammografie ed ecografie con la consulenza di un senologo, che verranno eseguite il 22 aprile dalle 14 alle 19 presso il reparto di Radiologia. Le prenotazioni potranno essere effettuate allo 0734 6252246 fino al 19 aprile (dalle 15 alle 18). Le pazienti dovranno presentarsi munite di impegnativa.

AST MACERATA

Il 22 aprile all’ospedale di Macerata sono previste 6 ecografie (addome o tiroide a scelta del paziente), che si svolgeranno presso la Sala eco 2 al piano terra, dalle ore 9 alle 11. Per le prenotazioni 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11. Nei giorni 18 – 22 e 23 aprile si svolgeranno 9 visite senologiche, dalle ore 15 alle 15:30, effettuate da un pool di 3 medici, presso il reparto di oncologia DH. Per le prenotazioni 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11. Il giorno 23 aprile si svolgeranno 5 visite per incontinenza femminile presso il reparto di Urologia, dalle ore 15 alle 17, prenotando al numero 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11. Nei giorni 18 e 22 aprile si svolgeranno 12 esami ecocolordoppler arti inferiori venoso -vasi epiaortici presso il Reparto di Medicina ala A stanza doppler, prenotando da lunedì 15 a mercoledì 17 aprile al numero 0733-2572311, dalle ore 9 alle 11,30. Il 18 aprile sono previste 6 visite ginecologiche con ecografia ginecologica, dalle ore 15 alle 18, presso gli ambulatori ecografie-ostetricia, al piano 2 ala vecchia. Il 18 – 19 e 20 aprile si svolgeranno counselling e orientamento nella rete dei servizi sociosanitari di donne fragili e/o vittime di violenza. I colloqui saranno effettuati dall’assistente sociale. L’ospedale di Civitanova Marche ha organizzato colloqui nutrizionali dedicati alla donna in periodo pre-menopausa, menopausa e in sovrappeso. Le visite saranno svolte il 18 e il 22 aprile dalle 9 alle 11,30 presso l’ospedale di Civitanova. La prenotazione è obbligatoria chiamando dalle ore 9 alle 12 al numero 0733/823521. Il 22 e 23 aprile dalle 15 alle 17,30 visite uro-ginecologiche dedicate alle donne con problemi di cistiti ricorrenti, incontinenza urinaria e prolasso del pavimento pelvico (presso l’ambulatorio multifunzionale, al piano terra). La prenotazione è obbligatoria chiamando dalle ore 9 alle 15, al numero 0733/823912. Il 19 aprile dalle 8,30 alle 12,30 sono previste Eco-Rems per la misurazione dell’osteoporosi in menopausa. Le visite saranno svolte dalle 8:30 alle 12:30, presso l’Ospedale di Civitanova Marche, al piano terra presso l’ambulatorio reumatologico. La prenotazione è obbligatoria chiamando dalle ore 10 alle 12, al numero 0733/823083. Sempre il 19 aprile dalle 15 alle 18, presso l’ambulatorio multifunzionale al piano terra, Ecografie degli arti inferiori per valutare artrosi, artriti, entesiti. Prenotazioni dalle ore 10 alle 12 al numero 0733/823083. Eco-doppler arti inferiori per le donne con insufficienza venosa, arteriosa, trombosi. Le visite si terranno il 24 aprile, dalle ore 14 alle 18, presso l’ospedale di Civitanova Marche, nell’ambulatorio multifunzionale al piano terra. La prenotazione è obbligatoria chiamando dalle ore 9 alle 15, al numero 0733/823083. Valutazioni pavimento pelvico il 19 aprile dalle 14 alle 16, presso l’ospedale di Civitanova Marche nell’ambulatorio ostetrico al 3 piano. La prenotazione è obbligatoria chiamando dalle ore 12,30 alle ore 14, al numero 0733/823692. Previsti colloqui per la promozione del benessere psico-fisico della donna a cura dei medici del Centro di Salute Mentale. Le visite saranno svolte nel Centro di Salute Mentale il 18 e il 23 aprile dalle 9 alle 12. La prenotazione è obbligatoria inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: angelica.cicolini@sanita.marche.it, anticipando i dati anagrafici e la problematica di interesse; sarà poi cura del professionista ricontattare la paziente per fissare l’incontro. Mammografie a cura dei medici e tecnici del Servizio di Radiologia L’esame è rivolto a tutte le donne dai 45 ai 75 anni che non hanno effettuato l’esame da oltre 2 anni, residenti nel Distretto Sanitario di Civitanova Marche. L’esame verrà effettuato il 20 aprile dalle 17,30 alle 19,30. La prenotazione è obbligatoria chiamando dalle 11 alle 13, al numero 328.5938529. Il 19 aprile incontri con la cittadinanza presso la sala riunioni dell’Ospedale di Civitanova Marche al piano terra, per la conferenza dal titolo “Ossa sane in donne sane“. La conferenza si terrà in due fasce orarie diverse: la prima dalle 9,30 alle 11, mentre la seconda dalle 11,30 alle 13.

AST PESARO E URBINO

L’Ospedale di Urbino per la giornata del 22 aprile ha organizzato presso il Reparto Ostetricia e Ginecologia incontri informativi e laboratori dal titolo “Mamme al centro” (info e prenotazioni 0722 301115). Il 18 aprile presso il Dipartimento Salute Mentale sono previsti colloqui informativi e valutativi con psichiatri e psicologi (accesso senza prenotazione dalle 9 alle 14). Il 23 aprile, invece, presso il Dipartimento Chirurgico si potranno prenotare visite proctologiche (allo 0722 301821 dalle 13 alle 15) e il 19 aprile consulenza nutrizionale oncologica (allo 0722 301821 dalle 13 alle 15). L’ospedale di Pesaro-Fano per la giornata del 24 aprile ha promosso il convegno “Prevenzione diagnosi e trattamento dell’osteoporosi” presso la Medicina Nucleare, l’evento si terrà dalle ore 14,30 alle ore 16,30, presso l’Aula Gialla Formazione del presidio di Muraglia. Al reparto di Ostetricia e Ginecologia per le giornate del 18-19-22-23-24 aprile sono previsti colloqui telefonici con ostetrica e ginecologo (prenotazioni allo 0721 362485 per il reparto di Pesaro – 0721 882672 per il reparto di Fano).