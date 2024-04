SAN BENEDETTO – La donna i suoi diritti le sue storie saranno al centro degli incontri che con cadenza quindicinale che lo Store di Gabriella Ripani in via Sanzio di San Benedetto del Tronto (in pieno centro) realizzerà al suo interno ravvivando la curiosità e la conoscenza del mondo femminile rivierasco e della provincia. “Belle dentro e anche fuori” patrocinata dall’asse dorato alle pari opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto avvierà i suoi primi passi sabato prossimo con una sorta di marguttiana allestita nel vicolo San Martino dalle ore 15.30 organizzata da Alchimie d’arte di Domenico Parlamenti mentre alle 17 si terrà un incontro sui canoni della bellezza e armonia con l’esperta di storia dell’arte Gloria Gradassi e l’artista Carlo Gentili. Il calendario iniziale prevede il 4 maggio il visual merchandiser e consulente d’immagine Dario Tanucci parlerà della borsa mentre il dottor Giorgio Tordini approfondirà la prevenzione femminile sulle malattie. La scrittrice e artista Enrica Buonaccorsi interverrà il 18 maggio mentre il 1 giugno la dottoressa Nietta Lupi descriverà la sua ricca storia umana e professionale si vertici della sanità regionale. Il 15 giugno entrerà in scena la regina degli sport, una delle poche donne italiane organizzatrici della Gran Fondi ciclistica a sua volta ciclista mentre il 29 giugno Elvira Carfagna ex fotomodella è attualmente thriatleta descriverà le sue difficoltà umane e professionali per arrivare ai vertici della moda italiana. Gli appuntamenti continueranno con imprenditrici, donne nell’arte nella poesia nella scienza e in altri settori che hanno scalato i vertici sociali. “La storia di San Benedetto – dice Gabriella Ripani – passa anche attraverso la storia di queste protagoniste che ospiteremo nel nostro store. L’obiettivo è di creare spunti per una riflessione sulla condizione femminile nel nostro territorio e sono lieta che possa essere generata in una cornice elegante e raffinata del nostro store”.