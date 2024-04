MEDIO ORIENTE – “Gli obiettivi sono tre – dice Netanyahu – eliminare Hamas, riavere i rapiti e garantirci che Gaza non costituisca più una minaccia per Israele”. A tal proposito, il governo della Giordania seriamente in allarme per un nuovo scontro tra Iran e Israele: “Non vogliamo diventare un terreno di guerra, Netanyahu non alimenti l’escalation“. Gli Stati Uniti nel mentre starebbero studiando severe sanzioni verso l’Iran.

“I sionisti farebbero meglio a comportarsi razionalmente, perché se dovessero intraprendere un’azione militare contro Teheran in risposta all’attacco dell’Iran contro Israele, siamo pronti a usare un’arma che non abbiamo mai usato prima”. Questa la dichiarazione del portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento Abolfazl Amouei.

In queste ore Israele, il mondo intero, teme lo sviluppo della bomba atomica da parte dell’Iran. E se arrivassero ad attaccare i siti per l’arricchimento dell’uranio nel Paese in questione? Il tempo ci darà le risposte che cerchiamo.