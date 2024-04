VALLEFOGLIA (PU) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le 15 in via Nazionale nella frazione di Colbordolo, per un’auto che si è scontrata frontalmente contro un’autocarro, per un’invasione di corsia.

La squadra VF della sede centrale di Pesaro, con tre automezzi, ha provveduto ad estrarre dalla vettura la conducente, affidandola alle cure dei sanitari e successivamente messo in sicurezza l’area dell’intervento. La donna, purtroppo, non si è salvata.

La Strada è rimasta chiusa per circa 3 ore. Sul posto polizia municipale per i rilievi del caso.