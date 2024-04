Cupra Marittima, al Cinema Margherita va in scena “D – Una storia personale”

Spettacolo gratuito realizzato dal Comune di Cupra Marittima in collaborazione con l’Associazione Culturale Nuova Linfa in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

di Veronica Murgia