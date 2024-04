MONTEPRANDONE – Prospettiva Picena scende in campo per le prossime elezioni amministrative a Monteprandone.

A breve la presentazione del candidato sindaco, dei consiglieri e del programma elettorale.

Il gruppo Prospettiva Picena vuole portare il suo contributo e la sua proposta politica a Monteprandone, un comune dove i centristi vantano un nutrito gruppo di aderenti.

“Prospettiva Picena ha le idee e le competenze giuste da mettere in campo per Monteprandone – si legge in un nota stampa giunta in redazione e inviata dal gruppo politico – un comune che è stato ben amministrato ma dove crediamo sia necessario offrire ai cittadini una proposta di governo innovativa e alternativa. Per Prospettiva Picena, Monteprandone è una realtà strategica nel panorama provinciale. Per questo partecipare con una propria lista alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024, in comune così importante, il quarto per numero di abitanti nella Provincia, significa quindi contribuire fattivamente alla creazione di una vera strategia di rilancio e di rinnovamento della politica nel territorio Piceno”.

“Riteniamo che le amministrazioni comunali non debbano agire isolatamente, ma debbano rendersi conto di essere parte integrante di un territorio e che è sempre più necessario amministratore in un’ ottica sinergica – si legge nella nota – In questi giorni, dopo aver individuato il candidato sindaco e ultimato la lista dei candidati consiglieri, stiamo avviando degli incontri con le realtà territoriali per la redazione del programma elettorale, che a breve presenteremo pubblicamente assieme al candidato sindaco e ai consiglieri. C’è molto entusiasmo per la nostra proposta, questo perché abbiamo deciso non usare dei toni duri contro l’amministrazione uscente, ma di avere invece un atteggiamento propositivo che ha come unico obiettivo, il bene dei cittadini di Monteprandone e di Centobuchi”.