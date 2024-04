MEDIO ORIENTE – Giorni difficili da spiegare persino a noi stessi. Crimini inverosimili contro l’umanità purtroppo sono ormai all’ordine del giorno. Giochi di potere senza pari. Il clima d’ instabilità che si potrebbe generare nei ragazzi, porta con sè molti dubbi e importanti preoccupazioni. Riferendoci ai genitori, è necessario trovarsi sempre pronti perlomeno per fornire dei punti d’appoggio e una semplice ancora culturale da lanciare a questi giovani.

L’Iran ha deciso di attaccare Israele in seguito al suo bombardamento all’ambasciata iraniana a Damasco, in Siria, accaduta il 1° aprile 2024. Una manovra non gradita affatto agli iraniani e che, come avevano già preventivato diversi esperti, ha deciso di contrattaccare.

Tutto cìò è avvenuto scatenando un attacco sciame simultaneo, una miriade di droni e missili, da cui però Israele si è difeso grazie all’intervento degli Stati Uniti: hanno intercettato e abbattuto il 99% dei colpi che sarebbero arrivati durante la notte.

E’ stato un attacco massiccio, non si era mai visto nella storia dell’Iran. Ma fortunatamente quanto accaduto non ha generato gravi conseguenze, ma ha sicuramente aggravato più di quanto già lo fosse la crepa tra i blocchi creatisi del panorama internazionale all’indomani dell’attacco del 7 ottobre scorso, quello tra Hamas e Israele.

Stiamo a vedere cosa accadrà ora.