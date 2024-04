Il commento di Coach Giuseppe Cupelli

“Rispetto all’ultima partita, ho visto un approccio ben diverso. In settimana avevo chiesto alle ragazze di divertirci in campo come ci siamo divertiti in allenamento. Manca poco all’inizio della fase playoff, meritiamo la nostra posizione in classifica e il nostro obiettivo era quello di giocare a mente libera e goderci la sfida contro la terza. In casa della squadra più in forma del momento, abbiamo dato vita a una partita bellissima e per questo le ragazze meritano tutti i complimenti. Sappiamo che la posta in gioco è alta, ma se continuiamo a divertirci così potremo toglierci tante soddisfazioni. Ora ci attende la partita contro la capolista, ormai irraggiungibile in classifica: resta una partita importante per arrivare in forma alla fase finale. Si sa che le partite da dentro o fuori sono tutt’altra cosa rispetto alle fasi precedenti”.