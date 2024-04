LIVORNO – David Palombini della Canappa boxing club e Nasro-Allah Benhassan della Boxing Club Sbt, due dei migliori allievi del comitato Marche del presidente Luciano Romanella, hanno partecipato al Torneo giovanile Sparring io, Memorial Mario Rotelli, organizzato da Donato Salvemini della Livorno Boxe Salvemini, tecnico facente parte della commissione nazionale giovanile della Federazione pugilistica italiana.

Ventidue i match di light boxe disputati, tutti di altissimo livello tecnico, a partire dai canguri più leggeri di 10 anni fino agli allievi più pesanti di 12 anni. I due allievi marchigiani di categorie di peso diverse, accompagnati dal tecnico Walter Palombini e dalla responsabile del settore giovanile Francesca Pignati, si sono messi in mostra, in una splendida giornata quasi estiva, in un parterre di eccellenze giovanili toscane.

Il peso piuma David Palombini, di neanche 40 kg, ha guadagnato la medaglia con le sue schivate in rotazione e i suoi velocissimi ganci di rimessa, nonostante un richiamo ufficiale per colpo affondato. Il peso massimo Nasro Allah Benhassan di quasi 70 kg, invece, è stato penalizzato dall’altezza del suo avversario e non ha potuto esprimere pienamente il suo stile da picchiatore a corta distanza per via delle limitazioni del regolamento giovanile, che non prevede il pressing, ma si è comunque distinto per la tecnica da “pugile fatto” e per la sportività con cui ha premiato il suo avversario, nonostante l’evidente delusione per la sconfitta.

La responsabile del settore giovanile Francesca Pignati ha ringraziato Donato Salvemini per l’invito e la splendida accoglienza che ha ricevuto la piccola delegazione marchigiana e si è dichiarata orgogliosa dell’amicizia e la vicinanza con la Livorno Boxe Salvemini.