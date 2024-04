PICENO – Intensa giornata di contrasto al traffico illecito di stupefacenti nello scorso weekend, 13-14 aprile, nella provincia di Ascoli Piceno da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale. I predisposti servizi, hanno permesso di concludere due operazioni di spessore, in particolare:

– A Folignano, l‘uomo 50enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, veniva sottoposto a controllo e, assunto un atteggiamento sospetto, veniva sottoposto a perquisizione personale nel corso della quale veniva trovato in possesso di 100 grammi circa di hashish. A quel punto i militari, ritenendo che in casa potesse detenerne dell’altro stupefacente, decidevano di estendere la perquisizione all’abitazione dove, grazie al prezioso ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Ascoli Piceno, rivenivano ulteriori 900 grammi di hashish e 200 grammi di cocaina, nonché una cospicua somma di denaro contante e materiale atto al confezionamento di dosi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

– A Maltignano, i Carabinieri, nel corso di controlli alla circolazione stradale, procedevano al fermo di un 50enne del luogo, a carico del quale risultava pendente un provvedimento emesso dalla Procura di Ascoli Piceno. Nel dare esecuzione al suddetto provvedimento, attraverso la perquisizione domiciliare, occultato nell’armadio della camera da letto veniva rinvenuto oltre mezzo chilogrammo di cocaina.

Entrambi gli uomini venivano condotti in caserma e arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posti a disposizione della Magistratura ascolana che ha convalidato gli arresti e applicato la misura cautelare in carcere come richiesto dalla locale Procura della Repubblica.

L’azione dei Carabinieri, attenta e aderente ai bisogni del territorio, continuerà imperterrita sempre a tutela della cittadinanza. Tutti sono, pertanto, invitati a chiamare subito il 112, ovvero recarsi personalmente in caserma per esporre denunce o soprusi di ogni genere, nonché contattare telematicamente l’Arma anche attraverso il sito www.carabinieri.it .