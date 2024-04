MONTEPRANDONE – L’associazione Mosso Piceno la bottega della fotografia organizza un nuovo incontro di approfondimento presso la Nuova Sala Riunioni di Centobuchi. Mercoledi 24 aprile, alle ore 21, sarà ospite il fotografo Samuele Ripani.

Sambenedettese, classe 2001, Ripani si appassiona alla fotografia fin da giovanissimo e subito dopo il liceo si trasferisce a Roma per completare la sua formazione all’Accademia di Belle Arti e alla DAM Academy. Specializzandosi nella fotografia di ritratto, crea progetti personali come “De Vita Mea” e “Solitudo”, con lo scopo di utilizzare la fotografia come valvola di sfogo per raccontare i propri sentimenti attraverso le immagini, quando non riesce con le parole. Oltre a numerose pubblicazioni su riviste di ritratto, ha esposto queste sue fotografie in città italiane come Venezia, Milano, Messina, Perugia e soprattutto Roma e dintorni. Zurigo e Atene all’estero. Oggi vive e lavora a Roma come fotografo freelance, dedicandosi soprattutto alla fotografia di moda editoriale e commerciale, continuando a formarsi sul campo come assistente luci e digitale di vari fotografi di haute couture e lavorando con agenzie di moda internazionali.

L’ingresso è libero.