BOLOGNA – Nella 19° giornata di campionato di Serie B la FiFa Security Unione Rugby è stata sconfitta in casa dal Bologna Rugby, in un match ad alta intensità terminato a favore dei terzi in classifica per 22-38.

Il resoconto della Società:

«La partita inizia subito in attacco per i rossoblù che per i primi venti minuti di gioco spingono ed hanno una leggera supremazia nella metà campo avversaria, ma non riescono a trovare lo spazio per superare la difesa del Bologna, che alla prima occasione di contropiede riesce a segnare una meta con un avanzamento nella linea del placcaggio. Nei minuti successivi i sambenedettesi si sbilanciano in attacco, concedono una touche ai bolognesi che ne approfittano per raggiungere nuovamente la linea di meta e successivamente approfittano di una maul per segnare nuovamente. L’Unione continua a spingere, guadagna una punizione e con Alemanno riesce ad andare in meta, poi trasformata da Di Bartolomeo, chiudendo il primo tempo sul punteggio di 7-19 per il Bologna.

Nella ripresa la Fifa Security continua a spingere, il Bologna chiede mischia no-contest per infortunio del pilone che determina una disparità a loro favore per il secondo tempo. Da una touche persa dell’Unione Rugby il Bologna ne approfitta e riesce a superare la difesa rossoblu e segna una meta, poi trasformata. I ragazzi di coach Lobrauco sono agguerriti e da una punizione seguita da una ripetuta percussione, i rossoblu aprono la palla in esterno sinistro e con Genovese realizzano meta, non trasformata. Da una successiva mischia no-contest deriva una ripartenza del Bologna che riesce a realizzare un’altra meta, non trasformata che li porta al vantaggio per 12-31. Ma l’Unione Rugby continua a giocare al massimo nonostante la temperatura elevata, e a seguito di una punizione che apre il gioco sulla destra del campo, raggiunge la linea di meta con Servadio.

Gioco sempre ad un elevato livello di concentrazione da parte di entrambe le squadre, che riescono a segnare un’ulteriore meta entrambe, appassionando il pubblico presente che applaude lungamente; il risultato finale è a favore del Bologna per 22-38».

La formazione scesa in campo: Russo, Pellei, Di Marcantonio, Valentini, Del Prete, Fratalocchi, Coppa, Alemanno, Genovese, Di Bartolomeo, Sioli, Scipioni, Palavezzati, Servadio, Perna. A disp.: Tallè, Muratore, Mistichelli, Di Donato, Alesiani, Scarpantonio, Fulvi.

Nella mattinata si sono disputati anche gli incontri interregionali dell’Under 18 e dell’Under 16, entrambi i match sono stati di alto livello e hanno visto i nostri raggiungere un ottimo risultato.

Il prossimo appuntamento vedrà la FiFa Security Unione Rugby affrontare il Gubbio Rugby fuori casa domenica 21 aprile alle 15.30.