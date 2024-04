RIPATRANSONE – Si è tenuto nella mattinata di sabato 13 aprile, presso la Sala Consiliare di Ripatransone, l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Ripatransone. L’iniziativa, curata dall’ISC di Ripatransone con il sostegno dell’Amministrazione Comunale ripana, mira a promuovere il coinvolgimento civico dei giovanissimi, attraverso la costituzione di speculari organi istituzionali della vita politica cittadina per mezzo dei quali i ragazzi avranno l’opportunità di confrontarsi sulle tematiche che riguardano la collettività e di agire, di concerto con l’Amministrazione in carica, mettendo in atto il proprio naturale punto di vista giovanile.

La composizione del Consiglio e della Giunta e la scelta del Sindaco dei Ragazzi sono il risultato di elezioni svolte presso la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado della Città, in funzione delle quali i ragazzi si sono cimentati nella redazione di veri e propri programmi elettorali e nello svolgimento di una campagna elettorale. Un esercizio lungimirante, che permette alle nuove generazioni di comprendere l’importanza dell’impegno civico praticando il dialogo e l’azione.

Il nuovo consiglio dei ragazzi è così composto:

K’Thiri Emir (Sindaco)

Angelici Arianna (Assessore)

Biancucci Leonardo (Assessore)

Lucciarini De Vincenzi Francesco (Assessore)

Capecci Elena

Crescenzi Mauro

De Angelis Anna

Fastigi Paolo

Illuminati Elisa

Kaur Amrit

Offidani Giulia

Paoletti Pietro

Pulcini Francesca

Tanzi Ettore

Tidei Bianca

Alla cerimonia di insediamento erano presenti il Sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini De Vincenzi, la Dirigente ISC Gaia Gentili, il Presidente della BCC di Ripatransone e del Fermano nonché ex Sindaco Michelino Michetti, l’Assessore all’Istruzione Stefania Bruni, la Consigliera alle Politiche Giovanili Maria Rita De Angelis, il Vicesindaco Pasquali, gli Assessori Perozzi e Verdecchia, il Presidente del Consiglio Comunale Fraticelli, il Consigliere Ricci, gli insegnanti Giuseppe Marchetti e Benedetta Grossi nonché rappresentanti del personale docente e i ragazzi delle classi coinvolte dal progetto. Ad inviare i propri saluti e gli auguri di Buon Lavoro ai componenti del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi anche gli ex Sindaci di Ripatransone Ubaldo Maroni e Remo Bruni.