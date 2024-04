SAN BENEDETTO – Nella mattinata di lunedì 15 aprile, il sindaco Antonio Spazzafumo, il sindaco dei ragazzi Michelle Guarnieri e l’assessore alle Politiche Giovanili Andrea Sanguigni hanno presieduto la cerimonia di accoglienza del progetto “Erasmus Plus” tenutasi nel plesso “Miscia” dell’ISC Nord e che ha visto protagonisti gli studenti sambenedettesi e i loro giovani corrispondenti provenienti dalla Spagna.

La visita della delegazione spagnola, composta da otto studenti e due docenti della scuola “Jaume I” della città di Alcàsser (Comunità Autonoma Valenciana), fa parte di uno scambio culturale iniziato lo scorso febbraio con il viaggio in Spagna della delegazione italiana dell’ISC Nord.

Nel progetto Erasmus Plus rientra, tra le altre, anche l’iniziativa di job shadowing che ha visto un gruppo di docenti sambenedettesi in visita a Helsinki per studiare il metodo d’istruzione finlandese, tra i più ammirati a livello europeo, in considerazione della sua efficienza e dei risultati che sta portando nell’educazione dei giovani.

Nel corso della cerimonia il Sindaco è intervenuto per dare il benvenuto ufficiale della città agli studenti spagnoli. Sono stati poi proiettati due video che hanno illustrato i punti salienti e le tappe dei due viaggi di scambio culturale in Spagna e in Finlandia.

“Scambi culturali come questo – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo – sono grandi occasioni per divertirsi, conoscere il mondo che si nasconde fuori, lontano da casa, e apprendere nuove nozioni e conoscenze. Trovate il tempo di conoscere e scoprire, ma soprattutto trovate il tempo di confrontarvi con realtà diverse dalla vostra, perché è lì il seme della vera crescita”.