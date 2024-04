SAN BENEDETTO – Dal 1° marzo 2024 il personale di pronto intervento del locale Comando di Polizia Municipale è stato impegnato in costanti controlli sulle strade cittadine con l’ausilio del Targa System, lo strumento che rileva elettronicamente, attraverso la lettura della targa, la regolarità assicurativa e gli adempimenti rispetto agli obblighi di revisione dei veicoli in circolazione.

Le verifiche effettuate in poco più di un mese hanno portato gli agenti di Polizia Municipale a elevare un totale di 35 sanzioni per mancata revisione degli automezzi (art. 80 del Codice della Strada) e 15 per assenza di assicurazione RCA (art. 193 del Codice della Strada).

Per quest’ultima violazione, si sottolinea che la sanzione pecuniaria prevista dalla legge ammonta a € 866,00, oltre al sequestro del veicolo e alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.