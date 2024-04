BELLUNO – Belluno: Rossa, Azzalini, Luisetto, Balcon 2, Cimbro 5, Anton Katic 4, Tocchetto 2, Lotto, Marini, Manojlovic 1, Lorenzo Piccin, Pivetta 7, Ivo Katic 6, Andrea Piccin, Vojinovic 9, Argentin 11. Allenatore: D’Ambros.

Monteprandone: Mucci, Vagnoni, Evangelista 2, Cancellieri 4, Di Girolamo 1, Cani, Grilli 4, Capocasa, Tritto 4, Cuzzi 2, Salladini 5, Cocco 4, Takacs 5, Romussi 1, Cela. Allenatore: Vultaggio.

Arbitri: Ricciardi e Stella.

Nota: parziale primo tempo, 21-15.

Cronaca

C’è la seconda sconfitta consecutiva nella poule playoff per l’Handball Club. Ma anche stavolta ben poco da imputare ai verdi: a Belluno sfida a una delle grandi squadre del torneo. Tra i veneti, infatti, giocatori del calibro dei gemelli Ivo e Anton Katic, il gigante Manojlovic tra i pali, l’ex Parma Vojnovic (secondo miglior marcatore della Serie A Bronze, con 32 gol) e i due ex nazionali Pivetta e Argentin.

L’HC gioca alla pari gran parte del primo tempo, poi, complice un calo di tensione prima dell’intervallo, Belluno guadagna qualcosa (21-15) e da lì scava un margine ancora più profondo. Monteprandone dà comunque spazio all’intera rosa.

“Onestamente ai ragazzi ho poco da rimproverare” commenta alla fine coach Andrea Vultaggio. “Abbiamo sicuramente disputato una gara migliore rispetto a quella di Prato. Nel secondo tempo sono emersi i reali valori in campo. I nostri avversari si sono mostrati un gradino più in alto di noi. Siamo ancora molto giovani e inesperti”.

Sempre Vultaggio: “Non deve ingannare il punteggio. Nel finale ho dato spazio a tutti: sono molto soddisfatto, chi di solito va in panchina, e comunque si impegna duramente durante la settimana, ha potuto fare esperienza. Adesso dobbiamo subito voltare pagina. Sabato ci aspetta un altro avversario tosto”. Sabato alle 17, al palazzetto di via Colle Gioioso, ecco il San Vito Marano. “Avremo l’occasione di mantenere le speranze di raggiungere uno dei due posti utili per la promozione. Ma avremo bisogno di tutto il sostegno del nostro caloroso pubblico, che tanto ci ha aiutato durante la stagione regolare” conclude coach Vultaggio.

Questa la classifica della poule playoff: Bologna United 7 punti, Belluno 6, San Vito Marano 6, Team Mascalucia 5, Prato 3, MONTEPRANDONE 3.