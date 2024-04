SAN BENEDETTO – I consiglieri dottoressa Aurora Bottiglieri e l’Avvocato Paolo Canducci con un comunicato divulgato alla stampa, riferiscono che i proponenti del progetto riguardo la zona Brancadoro, si tratta del progetto Sa Park di Rapullino, “hanno abbandonato l’idea di richiedere una variante alle Norme Tecniche di Attuazione per poter procedere alla trasformazione parziale di un’area di importanza strategica della nostra Città, quale è la Zona Brancadoro. Infatti ricordiamo che l’amministrazione comunale in più occasioni si è mostrata tassativamente contraria alla variante e invece propensa a procede con un piano particolareggiato.

Scrivono la Bottiglieri e Canducci: “Riteniamo, però, che sia necessario e indispensabile che il Piano Particolareggiato sia a iniziativa pubblica, come avvenuto per la zona di San Pio X, in modo da garantire al meglio il rispetto di quanto previsto e disposto dal Piano regolatore e la tutela degli interessi pubblici. Le eventuali attività collaterali, che sembra i privati proprietari vogliano realizzare per affiancare le attrezzature sportive (residence, trauma center, strutture commerciali) non potranno essere prevalenti rispetto alla destinazione prevista dal PRG, che non dimentichiamo comprende anche un’area compatta di verde di dimensioni pari ad almeno un terzo del totale”.

I consiglieri Bottiglieri-Canducci manifestano la loro disapprovazione riguardo a incontri avuti tra consiglieri di maggioranza e proponenti. Bottiglieri e Canducci oltre a non comprendere la finalità di detti incontri, non né comprendono neppure i criteri di selezione dei consiglieri ammessi ai summit e si chiedono il perché questi incontri non sono stati estesi a tutto il Consiglio comunale, il quale, ricordano i Nostri, dovrà esprimersi formalmente, sull’approvazione del Piano Particolareggiato una volta presentato.

Bottiglieri e Canducci invitano l’Amministrazione: “a un confronto allargato con tutto il Consiglio comunale e la cittadinanza per chiarire preventivamente gli obiettivi che si intendono perseguire e il percorso istituzionale che si vuole intraprendere, per evitare di commettere gli stessi errori che hanno caratterizzato l’iter progettuale della riqualificazione dell’ex Stadio F.lli Ballarìn, conclusosi senza che ci sia stata una preventiva condivisione di indirizzi e proposte progettuali con i cittadini, con il risultato che oggi sono emerse tutte le criticità e i limiti del percorso scelto, evidenziati pubblicamente anche da esponenti della stessa maggioranza”.