Il commento di Antonio Di Salvatore tratto da Scienziati nel Pallone Magazine n. 1348

Malgrado gli 8 punti in classifica che separavano le due squadre alla vigilia della sfida, l’incontro tra Samb e Campobasso non ha perso il sapore del grande big match di primavera. Sugli spalti, il pubblico delle grandi occasioni, in campo 22 ragazzi consapevoli di vivere i 90′ più importanti della stagione, in una cornice da altre categorie.

Il Campobasso è maturo, fa sfogare i rossoblu: due lampi da fuori di Senigagliesi, qualche sortita sulla fascia di Cardoni, un paio di cross dal fondo non sfruttati a dovere dagli esterni. Poi, sornione, il colpo di genio di Abonckelet. Dai e vai da manuale del calcio, palla di ritorno perfetta di Lombare che elude la marcatura di Zoboletti e restituisce sulla testa del centrocampista francese. 0-1 e tutti negli spogliatoi, non prima che Ascioti debba mettere i guantoni sul destro di Di Nardo, che per poco chiudeva anzitempo i giochi.

Ripresa: mister Lauro non ha più nulla da perdere. Dentro Battista e Fabbrini per riprenderla, ma i rossoblu vengono fermati prima da un super Esposito e poi da una clamorosa traversa colpita da Tomassini, tant’è che a più di qualcuno vien da pensare, con amarezza, che la dea bendata, per quest’anno, ha altri lidi a cui pensare. Gli uomini di Pergolizzi sono parsi più fisici, più cattivi nei duelli e, come all’andata, determinati nel tenersi stretto il gol del vantaggio, cercando il raddoppio in contropiede (vedi ripartenza di Coquin in campo aperto).

Il finale è nervoso, con tante ammonizioni e gioco spezzettato. Battista fa in tempo a prendersi un rosso, per il classico fallo di frustrazione a recupero inoltrato. Al triplice fischio, la Nord canta “meritiamo di più”, mentre i molisani festeggiano la promozione, non aritmetica, ma oggi molto più vicina.