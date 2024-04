Battista: “Siamo abbattuti perchè non meritiamo 11 punti di differenza tra noi e loro, oggi in campo non si è visto. Ora dobbiamo cercare di salvare il salvabile e da martedì tornare a lavorare perchè c’è l’obiettivo play off che resta importante. L’espulsione? Il primo giallo a mio avviso è stato molto severo, il secondo mi si è annebbiata la vista. Ero nervoso perchè anche oggi, la squadra che ha fatto la prestazione siamo stati noi. Poi veniamo puniti al primo tiro in porta. Quando ho visto la traversa di Tomassini e il tiro di Fabbrini salvato sulla linea da Di Filippo ho pensato che non era possibile”.