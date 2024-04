Mister Pergolizzi: “Sanno tutti che ho origini ascolane, ma ho grandissimo rispetto per questa piazza. I meriti vanno condivisi con la società che ha fatto un grande lavoro e con i nostri tifosi che anche oggi non hanno fatto mancare il loro supporto. I miei ragazzi hanno fatto una gran partita, venire in un ambiente del genere non è facile, abbiamo messo in campo una grande condizione fisica. In Serie D più che l’aspetto tecnico conta la fisicità e l’atletismo, oggi sono caratteristiche che non ci sono mancate”.

De Cerchio: “Ci abbiamo messo 10′ per capire come far male alla Samb, poi alla prima palla importante abbiamo colpito. Abbiamo affrontato una squadra forte costruita per vincere. Noi siamo stati più concreti. Tre punti importanti per dare continuità di risultati, non guardiamo ciò che fa L’Aquila, sappiamo solo che dobbiamo vincere almeno due partite su tre per la promozione. Vincere qui non è da tutti, l’ambiente è da piazza importante, onore al vostro pubblico”.