Vittorio Massi: “Nel girone di ritorno abbiamo avuto una media da zona retrocessione. La partita oggi non è stata brutta, siamo arrivati spesso sul fondo ma poi non siamo riusciti a concretizzare i cross con l’ultimo passaggio. Oggi però la cattiveria l’ho vista solo nei minuti di recupero, sono tanti episodi e azioni da gol ma ci è mancato sempre quel qualcosa per metterla dentro. Se mi aspettavo di più dal mercato di dicembre? Si onestamente con i nomi che abbiamo acquistato avremmo sulla carta dovuto essere più vicini al Campobasso, però c’è da dire che ci è molto mancato anche Paolini. Secondo me siamo arrivati stanchi. Pensiamo ai play off, ce li possiamo giocare. Il pubblico? La cornice di pubblico è stata impressionante, mi sono sentito di andare sotto la curva a fine partita per ringraziare tutti quei ragazzi che sono venuti a sostenerci nonostante non siamo in un buon periodo”.