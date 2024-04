Mister Lauro: “Rammaricato per il risultato, perchè oggi meritavamo di più. Purtroppo abbiamo lasciato molti punti per strada anche contro le medio piccole dove avremmo dovuto raccogliere i tre punti. Ora dobbiamo pensare ad arrivare ai play off con la testa giusta, cosa che in questo finale di stagione ci è un po’ mancato. Il Campobasso è arrivato in crescita in queste ultime partite, a noi è mancato qualcosa. Dobbiamo essere più cinici e concreti per vincere questo tipo di partite “sporche”, ma se loro hanno accumulato questo vantaggio su di noi gli vanno fatti i complimenti. Sfortuna? Oggi ne abbiamo avuta molta. Abbiamo preso gol nel momento in cui il Campobasso aveva preso un po’ di campo ma fino a quel momento era stata una partita in controllo da parte nostra. Poi contro le squadre di Pergolizzi se si va in svantaggio diventa difficilissimo giocare”.