GROTTAMMARE –

Grottammare: Beni, Martiarena, Porfiri, Medori, Traini, Gibbs, Franchi, Polini, Mattioli, Pomili, Di Nicolò. A disposizione: Diakhaby, Genovese, Ferrari, Guenci, De Cesare, Zanibi, Camela, Marcelli, Liberati.

Allenatore POGGI

Azzurra: Perozzi, Orsini, Tommasi, Cameli, Carminucci, Piemontese, De Panicis, Alighieri, Mascitti, Schiavi, Palladini. A disposizione: Amici, Malavolta, Mignini, Ruggieri, Clementi, Pagliarini, Gaetani, Bolzan, Massi.

Allenatore MORELLI

Marcatori: 2’pt Traini, 19’st Bolzan (M), 47’st Franchi.

Cronaca

Con una prestazione brillante il Grottammare sconfigge tra le mura amiche la capolista Azzurra Sbt. Pronti, via e la partita si sblocca grazie ad un colpo di testa da calcio d’angolo del capitano Davide Traini. I padroni di casa perdono per infortunio Martiarena e Mattioli, ma giocano una partita solida e di gran carattere. Alla fine del primo tempo, gli ospiti hanno l’occasionissima per pareggiare: in contropiede Palladini colpisce la traversa, sulla palla vagante arriva l’ex De Panicis ma il portiere di casa Beni si supera con una parata che strappa gli applausi del “Pirani”.

La ripresa è segnata da un’espulsione molto contestata di Pomili, che lascia i suoi in dieci uomini per 40 minuti della ripresa. L’Azzurra agguanta il pari con il subentrato Bolzan, ma il Grottammare getta il cuore oltre l’ostacolo e si riversa nell’area avversaria. Dopo un palo colpito da Simone Liberati e un altro legno di Davide Traini, arriva la zampata decisiva di Franchi che allo scadere fa gioire il pubblico di casa.

Al triplice fischio il Grottammare può festeggiare una splendida vittoria, strappata con cuore e tanta voglia di vincere.