TERAMO – La Questura di Teramo, con il concorso delle “Specialità” della Polizia di Stato, anche sulla base di indicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza organizzerà, indicativamente una domenica ogni mese, in luoghi che verranno di volta in volta individuati, delle iniziative di prossimità, al fine di illustrare le diverse attività quotidianamente svolte dalla Polizia di Stato al servizio della cittadinanza.

Il primo di tali incontri illustrativi si svolgerà a Teramo in Largo San Matteo, domani, 14 aprile 2024, dalle ore 10 in poi.

Nell’occasione, la Sezione Polizia Stradale di Teramo allestirà un banchetto informativo in cui verrà affrontato principalmente il tema della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti, con proiezioni di video sul tema. Tra le iniziative più interessanti si segnala la possibilità, per coloro che interverranno all’evento, di indossare degli speciali occhialini che simulano la sensazione di chi si mette alla giuda sotto l’influenza dell’alcool, proprio per far capire la pericolosità di tale comportamento.

La cittadinanza è invitata a partecipare.