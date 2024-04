SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Apertura Straordinaria del Faro di San Benedetto del Tronto! In occasione della Giornata Nazionale del Mare, il Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi ha autorizzato in via del tutto eccezionale l’apertura alle visite del faro di San Benedetto del Tronto, sito in viale Marinai d’Italia.

Il Faro di San Benedetto del Tronto, il più importante del medio Adriatico nella fascia tra Ancona ed Ortona, darà la possibilità di ammirare una vista mozzafiato.

La direzione giusta verso cui tendere è la valorizzazione delle risorse e della cultura del territorio. La struttura potrà essere visitata nelle giornate di Venerdì 12 e Sabato 13 Aprile, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30.

Nelle foto: Gianluca Fantin capitano di fregata Marina militare Marifari Venezia, il Farista Dario Calisti e il Luogo Tenente Antonio Rizzo Marifari Venezia Marina Militare

Le parole di Gianluca Fantin, capitano di fregata Marina militare Marifari Venezia:”Per celebrare la giornata del mare, la Marina Militare ha deciso di aprire uno dei 23 fari di giurisdizione della Marifari Venezia, insieme al Faro di Rimini e il Faro monumentale di Trieste“

Si ringraziano la Marina Militare – Difesa – Mari Fari Venezia, e in particolare il Luogotenente Antonio Rizzo, per l’autorizzazione accordata alla visita interna del Faro, il Farista Dario Calisti e Barbara Zambuchini della Partners in Service srl – CEA “Ambiente e Mare”, R. Marche per la divulgazione e collaborazione.

Per info pagina Facebook In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico https://www.facebook.com/InBluTurismoSostenibileinAdriatico/