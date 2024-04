SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua il successo della prima edizione del ciclo di eventi Dalla Vigna alla Tavola “UnMarediMarche”: dalla Costa ai Borghi!.

Per la seconda volta è stata protagonista la città di San Benedetto del Tronto. Dal Paese Vecchio ci si è spostati verso il mare, nell’area portuale del Molo Nord, zona storicamente connessa alla pesca, al commercio, e lavorazione del prodotto. In questa atmosfera autentica gli ospiti sono stati accolti dal “Ristorantino di Pesce La Stiva” di Giovanni Venditti e Nicola Guidi.

I vini, presentati dal Sommelier Professionista Francesco Felix sono stati delle cantine di Acquaviva Picena Cherri, Moncaro e di Offida La Valle del Sole. Anche per Questo secondo “viaggio al centro del gusto” protagonista il pesce: fresco, a km0, cucinato in maniera tradizionale e non banale. Olive di pesce, mazzancolle, seppie, carbonara di pesce, grigliata, cantucci fatti in casa e caffè del marinaio hanno impreziosito la sera, che si è rivelata, ma non ne dubitavamo, un successo raccogliendo grande interesse e partecipazione.

Prossimo appuntamento, Venerdì 19 Aprile, Palazzo Chiappini, Acquaviva Picena (AP) “Una Storia in Comune” Storico, Dott. Giuseppe Merlini, sulle note dell’arpista Natalia Ciarrocchi. degustazione vini delle cantine Moncaro, Cherri e Roberto Capecci, Sommelier Francesco Felix

“Si ringraziano Giovanni Venditti e Nicola Guidi per averci ospitati al suggestivo “Ristorantino di Pesce La Stiva”, Francesco Felix, le cantine partner della serata Cherri, Moncaro e Valle del Sole.”

Bando Interventi in Agricoltura 2021/2027 – M80.A Progetto Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola 2023-2024 – Domanda di aiuto n.73809 del 18/10/2023 Domanda di pagamento n. 17835 – Cofinanziato con Decreto n. 479/CIM del 29/12/2023 R. Marche ed è realizzato dalla Partners in Service S.r.l. CEA “Ambiente e Mare”, titolare del Centro di Educazione Ambientale CEA “Ambiente e Mare” riconosciuto dalla Regione Marche.